"Cuando dirigía a Nacional (Uruguay) nos tocó enfrentar a la U de Chile de Sampaoli en la primera llave. Nos ganó los dos partidos y dije, en ese momento: 'Perdimos contra uno de los mejores equipos de Sudamérica'. En Uruguay me tomaron la opinión con cierto desprecio. Después, con el diario del lunes, se subieron todos al caballo, obviamente, porque esa U terminó ganando la Sudamericana (2011). Me había llamado la atención cómo presionaban muy arriba, era una propuesta netamente ofensiva, con un ataque directo difícil de aguantar. Me gustaron mucho Eduardo Vargas y Marcelo Díaz, que luego terminaron siendo figuras en la Selección de Chile que ganó la Copa América. En ese momento lo saludé a Sampaoli y lo felicité", recuerda el técnico de River en el libro "Gallardo Monumental", del periodista Diego Borinsky.