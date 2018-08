Marcelo Gallardo, el arquitecto del River que desde mediados de 2014 a la actualidad ganó cinco títulos internacionales y tres nacionales, es todo eso y mucho más. Es el técnico que se molesta cuando ve que sus jugadores usan demasiado el teléfono o las redes sociales; el que no tuvo empacho ni reparos en dejar sentados en el banco cuando lo consideró necesario a jugadores para muchos incuestionables, como Andrés D'Alessandro, Lucas Alario o Ignacio Scocco; el que suele fastidiarse con la prensa en general o con algún periodista en particular cuando escucha alguna inexactitud o algo que él considera inapropiado; el que le presta igual atención a los suplentes que a los titulares y por eso suele tener conformes a todos los integrantes del plantel; el que les exige en la misma medida tanto a un consagrado como Enzo Pérez, como a un juvenil como Exequiel Palacios; el "enano cabrón" –como lo define un dirigente de River- al que le cuesta encontrar momentos para relajarse porque casi siempre está pensando en cómo potenciar a su equipo; el que es capaz de viajar un fin de semana libre a Chile, Uruguay o Paraguay para ver dos o tres partidos y bucear in situ posibles refuerzos a futuro.