Ante este panorama, tal vez su momento sea antes de Qatar 2022. De hecho, el Cholo tiene contrato con el Aleti hasta mediados de 2020. ¿Cuál es el secreto de su éxito? "Tiene una mezcla con Europa y nuestro fútbol. La intensidad, el esfuerzo que hacen sus jugadores para hacer lo que hacen… Hoy tenía 4 o 5 jugadores nuevos y trabajaban de la misma manera que sus compañeros. En fin, eso se logra con trabajo y conversando mucho con cada jugador. Él tiene un dicho: 'El esfuerzo no se negocia'. Y es así. El jugador que no corre en el Atlético sabe que con Simeone no juega", explicó.