Lionel Scaloni, entrenador interino de la Selección, deseaba contar con Messi para las pruebas en Estados Unidos, pero por ahora el rosarino se enfocará en Barcelona, donde acaba de consagrarse en la Supercopa española ante Sevilla. De la comunicación surgieron las precisiones. No es una determinación "en contra" de Scaloni (ex compañero en la Albiceleste) o Aimar (su ídolo). Entiende que necesita la pausa, pero eso no implica que haya perdido los deseos de jugar en la Selección. Quiere revancha; la Copa América 2019 la ofrece en el corto plazo. Pero no piensa tomarla a cualquier precio.