En las cálidas aguas del Caribe, retozando sobre el yate en Ibiza, regalándoles el 100% del tiempo a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, como no pudo durante el Mundial; incluso ante los paparazzi, en el casamiento de su amigo Cesc Fabregas. Las imágenes de Rusia, vívidas, se repiten. No es el final que quiere. Tampoco el que desea su entorno; no lo creen justo. La Copa América 2019 funciona como una zanahoria tentadora, pende del anzuelo delante de él; justo él, un espíritu competitivo.