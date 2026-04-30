El estreno de la serie de ’La casa de los espíritus’ revive el mágico relato de Isabel Allende

Tráiler de la serie "La casa de los espíritus"

Al igual que muchas personas, el actor mexicano Alfonso Herrera sufrió mental y emocionalmente durante la pandemia de Covid-19. Comenzó terapia mientras filmaba la serie de Netflix Ozark en Atlanta, y durante una sesión la terapeuta le pidió que repitiera en español algo que acababa de decir en inglés, a pesar de que ella misma no hablaba español.

“Le pregunté: ‘¿Por qué quieres que lo diga en español?’”, recordó Herrera recientemente. “Ella respondió: ‘Porque lo que acabas de expresar es algo muy importante para ti, y decirlo en voz alta en tu lengua materna resonará con mucha más fuerza tanto en tu mente consciente como en la inconsciente’”.

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Herrera, de 42 años, cree que ese vínculo entre lengua e identidad impregnará a La casa de los espíritus, una nueva adaptación televisiva de la emblemática novela de Isabel Allende, con una poderosa sensación de conexión cultural y emocional. Sin duda, esa conexión será más poderosa que la de la película en inglés de 1993, ampliamente criticada, en la que Jeremy Irons y Meryl Streep encabezaron un reparto mayoritariamente blanco que interpretaba a una familia chilena.

La serie, cuyos tres primeros episodios se estrenaron esta semana en Amazon Prime Video, es la primera adaptación cinematográfica en español de la novela, publicada originalmente en 1982. Allende es productor ejecutivo junto con Eva Longoria, Courtney Saladino y otros, y el reparto también incluye a Nicole Wallace y Dolores Fonzi. Fue rodada íntegramente en Chile.

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La serie "La casa de los espíritus" marca la primera adaptación cinematográfica en español de la novela de Isabel Allende

“El hecho de que esta versión se haya filmado en Chile, en español y con talento iberoamericano genera un ADN muy distintivo”, dijo Herrera.

Los espectadores estadounidenses quizás conozcan a Herrera, quien reside en la Ciudad de México, por Ozark: interpretó al despiadado narcotraficante Javi en la cuarta temporada. También participó en la serie de ciencia ficción Sense8, de Lana y Lilly Wachowski, y en la versión televisiva de El exorcista. Pero lleva décadas siendo una estrella en Latinoamérica, tras haber saltado a la fama a principios de la década de 2000 como miembro del popularísimo grupo pop RBD. Películas mexicanas como el drama histórico con temática LGBTQ+ Dance of the 41 y la ácida sátira política ¡Que viva México! ampliaron su trayectoria como actor.

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La casa de los espíritus es un relato multigeneracional impregnado de realismo mágico que narra la vida en un país latinoamericano no especificado (que se asemeja a Chile) durante la mayor parte del siglo XX. Herrera interpreta a Esteban, un terrateniente decidido que encarna ideales patriarcales y conservadores anticuados con una personalidad feroz.

La historia, que abarca varias décadas, describe una violencia política que refleja el golpe de Estado de 1973 en Chile, que derrocó al gobierno de Salvador Allende, primo del padre del autor, e instaló a Augusto Pinochet en el poder. Herrera leyó la novela por primera vez como tarea escolar cuando estaba en la escuela secundaria.

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Herrera interpreta a Esteban, un terrateniente patriarcal que simboliza el sistema político latinoamericano y sus contradicciones

En una entrevista en video, Herrera habló sobre la serie y su trayectoria profesional a ambos lados de la frontera. A continuación, presentamos extractos editados de la conversación.

—Esteban hierve de dolor y llena ese vacío con éxito material. Es un autoritario dispuesto a usar la violencia para mantener el poder, similar a figuras de nuestra realidad política actual. ¿Qué significa este personaje para ti?

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—Esteban simboliza el sistema político latinoamericano, plagado de injusticias, completamente desequilibrado y carente de conciencia emocional. Esta historia es sumamente relevante porque refleja la polarización social que vivimos hoy en muchos países, incluyendo Estados Unidos.

Hablar de La casa de los espíritus es hablar de lo que ha ocurrido en la región que se extiende desde el Río Grande hasta la Patagonia. Son muchas las penas, muchas heridas y muchas cicatrices que compartimos en Latinoamérica. Tomemos, por ejemplo, las dictaduras en Chile, Argentina y Brasil. Y como lo expresó el escritor Mario Vargas Llosa, México también fue una “dictadura perfecta”, gobernada por el mismo partido político durante 70 años. Esta historia es un retrato de quiénes somos como latinoamericanos, pues también compartimos el legado del colonialismo, que consolidó nuestras formas de comunicarnos, de convivir y nuestras estructuras sociales.

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—¿El papel era físicamente exigente? Había que hablar con acento chileno y experimentar una transformación física a medida que el personaje envejecía.

—Tuve que hacer malabarismos con varias cosas a la vez. El acento chileno difiere enormemente del acento mexicano. Además, interpreté a Esteban desde los 30 años hasta su muerte, lo que implicó un uso extensivo de prótesis.

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Mientras filmábamos, Pepe Mora y Jordi Morera, los maquilladores que crearon todas las prótesis, y yo estábamos viendo El Pingüino. Recuerdo que Colin Farrell dijo en entrevistas : “Pasamos tres horas y media [en la silla de maquillaje]”. Recuerdo que al oír eso pensamos: ¡No me lo puedo creer! Solo el proceso de aplicación nos llevaba seis horas y media. Obviamente, lo digo en broma, pero si haces los cálculos, en realidad pasé más de 240 horas sentado en esa silla.

Ponía una foto de mis hijos en el espejo y me decía: “Vamos a superar esto”. Luego observaba el trabajo meticuloso que hacían Pepe y Jordi y pensaba: “¡Guau, vale la pena tener paciencia!“. Y valió la pena.

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La historia, basada en la exitosa novela de 1982, narra la vida de una familia latinoamericana a lo largo de varias generaciones

—Llevas trabajando en producciones de Hollywood solo una década, aproximadamente. ¿Cómo empezó todo?

—Recibí mi primera convocatoria de casting [para Sense8]. Conseguí el papel y, después, regresé a México y seguí trabajando allí. Luego, empezaron a llegarme más oportunidades de audicionar desde Estados Unidos, y también conseguí algunas. Llegó un punto en que ya no eran solo invitaciones a audicionar, sino ofertas de trabajo directas, que afortunadamente eran para proyectos interesantes como Ozark o Queen of the South. Siempre se agradece que te inviten a participar en un proyecto.

—Teniendo en cuenta que has participado en varias películas en México en los últimos años, no parece que estés buscando activamente el estrellato en Hollywood.

—Trabajar aquí en el Norte no me quita el sueño. He tenido la oportunidad de trabajar en Estados Unidos y he conocido gente fantástica, pero lo que me importa es seguir trabajando, y eso significa trabajar en mi país y en toda Latinoamérica. Pero si me invitan a trabajar en Estados Unidos, con mucho gusto lo haré de nuevo.

—Para muchos actores latinoamericanos, trabajar en Hollywood representa la cúspide del éxito.

—Con el streaming, un clic tiene el mismo valor, ya sea que provenga de Estados Unidos, Francia o México. La serie española La casa de papel tuvo un impacto global significativo, y ha habido otras series latinoamericanas con alcance mundial. Me parece fascinante pensar que un clic conserva el mismo valor ahora, sin importar en qué parte del mundo te encuentres.

—El modelo de suscripción global del streaming también permite que libros como La casa de los espíritus se adapten con una producción de gran calidad, pero manteniendo su idioma original.

—Eso también tiene que ver con la importancia y el inmenso poder de la novela. Estuve en Suiza para ver la Eurocopa Femenina y entré en algunas librerías. Los libros de Isabel Allende figuraban constantemente en las listas de los más vendidos. La casa de los espíritus, posiblemente su obra más importante, ha sido un éxito de ventas en Japón, Francia y Alemania. Independientemente de que la serie esté en español, creo que tendrá éxito en otros mercados, en gran parte porque la novela sigue siendo tan relevante como siempre.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Amazon MGM Studios]