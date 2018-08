A pesar del trato que le dio el DT de Casilda, Beccacece reconoció que no volvería a trabajar con él. "Ya cumplí una etapa con ese rol. Hoy me encuentro en un lugar donde me siento cómodo y tengo que seguir aprendiendo", deslizó, sin ignorar el espacio que tenía dentro del plantel: "Siempre tuve mis ideas propias porque él nos daba mucha libertad para opinar y debatir. Un líder tiene que tener esas cosas y por suerte las pude aprovechar".