En el marco de un evento solidario por el 113° aniversario de Estudiantes de La Plata, Pachorra se tomó algunos minutos para atender a la prensa. "Estoy mejor y contento porque estoy en mi casa, en el 113° cumpleaños de esta institución que me dio tanto, que me abrió las puertas y me hizo crecer como jugador y ser humano. Acá obtuve la satisfacción más grande en mi carrera deportiva que fue la Copa Libertadores", fueron las primeras palabras del ex entrenador en diálogo con Fox Sports.