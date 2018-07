Me enseñaste que al fútbol se juega desde la inteligencia y el cariño, que el resultado no tiene que ver tanto con el principio ni con el final. Qué hay que ser digno, siempre. También me dijiste que disfrute más y me preocupe menos(ahí mucho caso no te hice). Me diste la cinta más de una vez. Y ser el capitán de un equipo tuyo es un tesoro que guardo con el orgullo de quien sabe lo que vale. Te quiero siempre.

A post shared by Sebastian Dominguez (@sebadominguez6) on Jun 28, 2018 at 8:44am PDT