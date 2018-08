A través de su sitio web, la AFA anunció la realización del "Primer encuentro de Coordinadores de AFA". ¿De qué se trata? Convocados por Hermes Desio, hoy coordinador de Sub 17, Sub 15 y Sub 13, y con la participación de todo el cuerpo técnico de Juveniles de AFA, es una convocatoria a todos los profesionales de la formación de los 26 clubes de la Superliga para "intercambiar metodologías laborales y fomentar la unión de criterios".