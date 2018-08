El "plan Tapia" no contempla un director general de selecciones (sí el de Daniel Angelici), pero sí sostiene como clave el rol del coordinador general de las categorías menores. De concretarse el arribo de Tocalli, la intención del ala del titular de la AFA es mantener a los entrenadores de cada categoría (Lionel Scaloni en el Sub 20, Pablo Aimar en el Sub 17 y Diego Placente en el Sub 15), bajo la tutela del experimentado "mánager", que ya era constante fuente de consulta de sus ex dirigidos mientras estaba fuera del esquema.