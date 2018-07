"No sé si es incómodo, tal vez la pretemporada fue muy larga y junto al cansancio y demás, se acumulan varias cosas. No me molesta lo que se habla y no hay de qué preocuparse. Siempre dije que uno tiene que entrenar día a día para poder jugar y que el técnico se decida por mí, hay que esforzarse. En Boca se rinde examen día a día y hay que tener la cabeza fría. Estoy contento con mi rendimiento, con el lugar que ocupo y con el momento que estoy atravesando", expresó el ex arquero de Estudiantes de La Plata y Chacarita.