Agustín Rossi volvió a tener una irregular actuación y los mandatarios comenzaron a agilizar gestiones para poder cerrar el fichaje de algún portero. Con Agustín Marchesín (América lo declaró intransferible), Nahuel Guzmán (Tigres de México no quiso negociar), Sergio Romero (prefirió seguir en Europa), Gerónimo Rulli (el Xeneize se demoró y ahora Real Sociedad no quiere venderlo) y Guillermo Ochoa (no hay cupo de extranjeros) tachados de la lista, tres nombres parecen ser los que asoman.