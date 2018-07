"Teníamos un entendimiento muy bueno y en situaciones difíciles de mi vida el se comportó muy bien conmigo. No solamente fue un gran técnico, fue una gran persona. ¿El motivo? Durante el Mundial Sub 20, tuve que sobrepasar el fallecimiento de mi padre, tanto él, como el cuerpo técnico, me han ayudado mucho, en una situación complicada y difícil. Gracias a ellos pude terminar el Mundial y ganarlo y dedicárselo a mi padre. Tuve la suerte de tener esa gente al lado, de apoyarme en mi madre. José fue muy importante, tenía 18 años, era un adolescente, por eso yo me refugié en él y hasta el día de hoy estoy agradecido por eso", detalló.