LOS NOMBRES APUNTADOS PARA EL CARGO DE DIRECTOR DEPORTIVO

"Pekerman es un hombre que tiene trayectoria y puedo pensar también en Sabella, en personas que hayan estado y mostrado la capacidad. También me gusta Tocalli en la formación de juveniles y podría seguir pensando, pero no me parece que hay que empezar a tirar nombres. Debemos sentarnos tranquilos y dedicarle las horas necesarias para ver en qué nos equivocamos en estos últimos 10 años y a partir de ahí reconocer los errores y ver si somos capaces de armar un proyecto serio, con compromiso y con dirigentes de peso al frente de las juveniles y en la secretaría de selecciones. Todos tenemos que apoyar de verdad y no de la boca para afuera".