"Me gusta la función de manager", mostró las cartas Daniel Angelici, vicepresidente de la AFA, cuando fue consultado. Ya se encuentran en el universo AFA (y su trabajo está muy bien conceptuado) algunos de los ex pupilos de Pekerman en Juveniles, como Pablo Aimar, director técnico del Sub 17, y Diego Placente, campeón con el Sub 15 del Sudamericano de San Juan 2017.