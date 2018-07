Desde la Asociación del Fútbol Argentino la postura es la misma: al DT de Casilda se le cumplió con todos sus pedidos en el Mundial y así y todo se fracasó en el Mundial. Y como el "Zurdo" por motus propio no puso punto final al ciclo, como nuevo recurso de desgaste, esperan que sea él quien dirija el torneo Sub 20 de L'Alcudia, tal como lo habían acordado previo a la renuncia de Sebastián Beccacece, su ex ayudante de campo y a cargo de la categoría superior de los juveniles.