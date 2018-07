¿Y si Sampaoli insiste con no viajar? "No hacemos futurología", fue la respuesta ante el peor de los escenarios. La AFA había aceptado que el DT se hiciera cargo del Sub 20 porque en el contrato figura que se halla bajo su ala. Si designaba a Pablo Aimar-Diego Placente, como se barajó en un principio, implicaba otorgarle el flanco a Sampaoli y a sus abogados ante la quita de una de sus atribuciones. Y, a la hora de un posible litigio por rescisión, el cuerpo técnico hubiese contado con una herramienta legal invaluable.