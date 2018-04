— Si te agarra una persona común, que tiene su trabajo normal y te pregunta: Juan, la estoy pasando mal, ¿cuál es la clave para salir?

— Lo que yo hablo con mis amigos o con gente que se me acerca porque me dice que puedo ser una inspiración, lo primero que les hago saber es que soy una persona normal como cualquiera. Simplemente juego al tenis y todo lo que genero con el deporte, pero la gente yo creo que ahora sí sabe un poco que en ese momento la pasé mal. Y la puedo pasar mal porque soy un tipo común y corriente que siente, sufre. Cualquier persona que en su laburo no puede rendir al máximo o tenga crisis, o problemas con su jefe, o cualquier motivo, creo que es complicado de superarlo pero también siempre tenés que buscarle la vuelta. Hay una manera aunque no sea clara de poder salir adelante de esa piedra que hoy tenes enfrente tuyo. A mí me costó muchísimo y después me recuperé de la muñeca, y volví a jugar, pero cuando estaba jugando al tenis no era el más feliz. De hecho, seguía teniendo muchas ganas de no jugar. Mientras jugaba, y ya me había recuperado, y ya estaba en el circuito. Por eso digo que hubo un antes y un después de Río. Hasta antes de Río yo estaba jugando al tenis como podía pero no era feliz de haber superado mi lesión, de estar en el circuito y hacer lo que me gustaba. Porque no la estaba pasando bien porque no era yo. Porque jugaba de otra manera, porque sufría, porque no veía mucha proyección con mi muñeca y que podía evolucionar para estar como estoy hoy. Entonces, fue complicado. Pero también con el correr de tiempo, y nunca bajando los brazos, hoy la realidad puede ser hasta la mejor de mi carrera. Yo creo que la clave es eso. Otra cosa que pienso es que de arriba siempre te ponen el obstáculo que uno puede tener la capacidad de esquivar, sobreponerse o resolver ese problema. A mí eso siempre me daba un plus de energía, esperanza o fe para encararla, atravesarla y decir "bueno, si esto me toca a mí será porque me tocaron cosas muy buenas antes o porque tengo que vivir esto para que me toquen cosas mejores el día de mañana". Y entre un montón de pensamientos de ese tipo acá estoy…