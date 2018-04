Wanchope había fabricado el penal, a los 21 minutos de la segunda parte. Pero lo dilapidó. Y, lógico, terminó con un profundo fastidio. "Respeto y agradecimiento a la gente por el apoyo: me voy con mucho bronca, porque es lo que siempre quiero, un gol. Se me fue un poco alta la pelota, me voy a seguir lamentando. Lo importante es que se ganó…", dijo.