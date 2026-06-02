En video: Carlos “El Pibe” Valderrama aseguró que Colombia está lista para el Mundial 2026 y opinó sobre James Rodríguez

El Pibe aseguró que la selección Colombia ya está lista para el Mundial 2026 y le envió un mensaje a los jugadores - crédito @pibevalderramap/Instagram

La selección Colombia vive días de ilusión a pocas semanas de su debut en la Copa Mundial de 2026. Tras la victoria 3-1 sobre Costa Rica en el partido de despedida disputado en Bogotá, una de las voces más autorizadas del fútbol colombiano, Carlos “El Pibe” Valderrama, entregó su análisis sobre el presente del equipo dirigido por Néstor Lorenzo y dejó un mensaje de respaldo para James Rodríguez.

“Estamos listos. Ya clasificamos por mérito propio y ahora toca competir. Este grupo viene trabajando hace rato y tiene jugadores importantes”, expresó el exfutbolista, que se ha convertido en uno de los principales referentes cuando se habla de la selección nacional.

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El histórico capitán de la selección nacional, que disputó tres Copas del Mundo con Colombia, aseguró que el combinado cafetero llega en buenas condiciones a la cita orbital y destacó el trabajo que se ha venido realizando durante el proceso clasificatorio. Valderrama recordó que el equipo logró su clasificación gracias a una campaña sólida y señaló que la confianza debe mantenerse alta de cara al torneo.

Carlos Valderrama es uno de los jugadores más históricos del fútbol colombianos- crédito Jesús Avilés/ Infobae

El respaldo total a James Rodríguez

Uno de los temas centrales de la conversación fue la actualidad de James Rodríguez. El capitán de la selección Colombia ha sido objeto de múltiples debates durante los últimos años debido a sus cambios de club y a las dudas que han surgido sobre su continuidad en la élite.

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Sin embargo, para “El Pibe” no existe discusión sobre la importancia del volante cucuteño dentro del equipo nacional.

“Déjenmelo quieto”, afirmó Valderrama cuando le preguntaron por James, en una clara muestra de respaldo hacia el máximo goleador colombiano en la historia de los Mundiales.

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El exjugador explicó que Rodríguez ha demostrado durante años su calidad con la camiseta de la selección y que su talento sigue siendo determinante para el funcionamiento del equipo. Además, insistió en que los análisis no deben centrarse únicamente en el capitán.

“No todo puede ser James. Cuando el equipo gana, ganan todos; cuando pierde, pierden todos”, señaló Valderrama, una idea que ya había expresado anteriormente al cuestionar que gran parte de las críticas se concentraran únicamente en el mediocampista.

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Para el ídolo samario, el aporte de James va mucho más allá de los goles y las asistencias. Considera que su liderazgo, experiencia internacional y capacidad para manejar la presión de los grandes escenarios son elementos fundamentales para Colombia en un torneo tan exigente como la Copa del Mundo.

James Rodríguez jugará su tercera Copa del Mundo y puede convertirse en el jugador colombiano con más partidos jugados en un Mundial - crédito Colprensa

Un mensaje de confianza para la Tricolor

Más allá de las individualidades, Valderrama destacó la importancia de que el grupo llegue unido al certamen. El exvolante considera que Colombia cuenta con una generación capaz de competir frente a cualquier rival y que el verdadero desafío será mantener el nivel mostrado durante gran parte del proceso clasificatorio.

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En ese sentido, resaltó que el Mundial exige máxima concentración desde el primer partido y recordó que los detalles suelen marcar diferencias en este tipo de competencias.

La selección Colombia debutará en la Copa del Mundo frente a Uzbekistán y, posteriormente, se medirá con República Democrática del Congo y Portugal en la fase de grupos. La expectativa de los aficionados es alta, especialmente después del buen rendimiento mostrado por el equipo durante el ciclo de preparación.

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El reglamento de la Copa Mundial de la FIFA obliga a usar los números del 1 al 26 - crédito Lina Gasca/Colprensa

Valderrama, que fue uno de los símbolos de la generación que disputó los Mundiales de 1990, 1994 y 1998, cerró su intervención con un mensaje de respaldo para el plantel y para la afición colombiana.

Con la bendición de una leyenda como “El Pibe” Valderrama y el liderazgo de James Rodríguez dentro del campo, Colombia emprende una nueva aventura mundialista con la esperanza de escribir una de las páginas más importantes de su historia futbolística.

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