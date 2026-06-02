Aumento del salario mínimo sería moderado si Abelardo de la Espriella es presidente, pero sería mejor para Colombia: esta es la razón

El salario mínimo para 2026 se ubica en $2.000.000 mensuales y beneficia a más de dos millones de trabajadores - crédito Luisa González/Reuters

El triunfo de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia generó una reacción optimista en los mercados financieros, que respondieron con una apreciación del peso colombiano y un descenso en el rendimiento de los bonos, algo que recalcan entidades como Oxford Economics.

Las perspectivas económicas para Colombia, después del resultado, muestran un escenario de mayor optimismo entre inversionistas y la posibilidad de avanzar hacia la consolidación fiscal, aunque persisten desafíos relacionados con la gobernabilidad y la incertidumbre respecto del desenlace de la segunda vuelta. De acuerdo con el órgano, el desenlace electoral será decisivo para el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y la dinámica de la deuda en los próximos años.

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Como ejemplo, precisó que la cotización del peso colombiano subió 4% frente al dólar, y se ubicó en $3.550 por unidad, mientras el rendimiento de los bonos a diez años cayó 40 puntos básicos (pb) después de conocerse los resultados. La ventaja de De la Espriella, que obtuvo 44% de los votos y superó a Cepeda, redujo los riesgos económicos a la baja y fortaleció las proyecciones de estabilidad fiscal, según el informe.

Oxford Economics es una de las firmas de asesoría y pronóstico económico independiente más importantes del mundo - crédito Oxford Economics

Para Oxford Economics, el giro político posiciona a De la Espriella como favorito para la segunda vuelta del 21 de junio y alinea el escenario base de la consultora con una Colombia orientada hacia la consolidación fiscal y una mayor sostenibilidad de la deuda. El mercado leyó el cambio como una señal de menor riesgo país y mayor disposición a invertir, con lo que se consideró que se espera un ajuste en las cuentas públicas y una visión de largo plazo más previsible.

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Proyecciones económicas

De acuerdo con los modelos de la consultora, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia alcanzaría 2,9% en 2024, para descender a 2,5% en 2027 y 2,1% en 2028, impulsado por políticas de reducción del gasto público. El déficit fiscal está estimado en 7% del PIB para este año, con un proceso de consolidación que avanzaría lentamente dada la fragmentación del Congreso de la República.

Aunque la deuda pública seguiría en aumento hasta 2029, considera la firma que la trayectoria será más sostenible si se mantiene el rumbo actual. La consultora explica: “La valorización del peso y la caída en los rendimientos de los bonos locales reflejan una lectura más favorable sobre el riesgo país. Cuando bajan los rendimientos de la deuda, el mercado está mostrando mayor disposición a comprar esos títulos o a exigir una menor prima por financiarlos”, apuntó.

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Además, la posibilidad de impulsar la inversión en hidrocarburos, a partir de un eventual levantamiento de la prohibición de nuevos contratos de exploración, podría compensar de manera parcial los efectos de la consolidación fiscal sobre el crecimiento económico colombiano.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán la Presidencia de Colombia en segunda vuelta de elecciones - crédito Registraduría

Salario mínimo, inflación, tasas y política monetaria de cara a 2027

Las proyecciones de Oxford Economics señalan que la inflación se ubicaría en 7,2% al cierre de 2026, para bajar a 4,7% a finales de 2027. La tendencia estaría vinculada a un crecimiento económico más moderado y a aumentos controlados del salario mínimo, factores clave para reducir las presiones sobre los precios internos.

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Según el informe, el Banco de la República mantendría la tasa de interés en 11,25% hasta el inicio de recortes en 2027. Dichas decisiones permitirían contener la inflación y abrirían margen para estimular la economía a mediano plazo.

“Un menor crecimiento y aumentos más moderados del salario mínimo ayudarían a contener las presiones de precios”, analizó la consultora al resaltar el papel de la política monetaria en el actual ciclo económico. Este conjunto de medidas contribuiría a estabilizar la economía y dar mayor previsibilidad tanto a inversores como a empresas en el horizonte 2024-2027.

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Hidrocarburos y agenda de reformas después de la primera vuelta

Uno de los puntos destacados por Oxford Economics es la posibilidad de revertir la actual prohibición para suscribir nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, implementada durante el Gobierno saliente. Si el siguiente Gobierno decide levantarla, la inversión en ese sector, que redujo su aporte al PIB en 0,5 puntos porcentuales (pp) bajo la gestión de Gustavo Petro, podría reactivarse.

La consultora también advierte que una política más firme frente a los grupos armados podría favorecer la actividad en zonas rurales. Sin embargo, alerta sobre el riesgo de eventuales represalias contra el sector privado y la población civil, en particular en el contexto de la política de “Paz Total”, bajo la cual estos grupos ampliaron su influencia regional.

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El Dane reportó un alza en la inflación en abril de 2026. La variación anual fue del 5,68%, una cifra mayor a la reportada en abril de 2025, cuando la variación anual fue del 5,16% - crédito Dane

Retos políticos y principales riesgos en la segunda vuelta

La falta de experiencia política de De la Espriella y la ausencia de representación en el Congreso de la República de su partido plantean un reto de gobernabilidad, según Oxford Economics. El futuro presidente necesitará negociar acuerdos complejos en un Congreso fragmentado para impulsar reformas fiscales y económicas. Un resultado distinto en la segunda vuelta también implicaría riesgos. “Una victoria de Cepeda mantendría a Colombia en una senda de incertidumbre con riesgos crecientes para la estabilidad macroeconómica”, advierte el informe.

El equipo económico de la consultora identifica como factores de preocupación las propuestas de Cepeda para elevar el salario mínimo por encima de la productividad, el posible aplazamiento de la consolidación fiscal y sus críticas a la autonomía del Banco de la República. Además, se menciona la intención de modificar la Constitución si el Congreso no aprueba sus reformas.

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Ante el debate sobre una eventual constituyente, María José Pizarro, jefa de debate de Cepeda, aclaró el 2 de junio que el candidato “no está promoviendo una constituyente sino un acuerdo nacional con distintos sectores políticos”.

El escenario político se mantiene abierto debido a la volatilidad de los apoyos, como el caso de Paloma Valencia, lo que, según Oxford Economics, obliga a mantener todas las proyecciones sujetas al resultado de la cita electoral del 21 de junio. La firma anotó que el desenlace de la segunda vuelta será determinante. Colombia enfrenta la posibilidad de consolidar la confianza de los mercados o de afrontar un ajuste financiero condicionado por factores externos.

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