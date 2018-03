En declaraciones televisivas, Cohen Arazi manifestó: "Tengo a mi mamá, una familia, amigos que la están pasando muy mal porque me involucran en esto, es muy doloroso. Lo que yo haga a en cuatro paredes con mayores de edad es un problema mío. Mi identidad sexual es un problema mio. Soy gay, pero eso no me hace culpable de un delito. Si estuve con un menor no me dí cuenta, no lo advertí, siempre me parecieron personas mayores", detalló Cohen Arazi.