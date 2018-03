La Justicia presume que, desde esa posición, Arazi contactaba a los juveniles con posibles clientes. "Sí, soy gay y pagué por sexo, pero siempre a mayores de edad. Si estuve con un menor, no me enteré porque parecía mayor. Y si soy culpable, pagaré por eso", declaró. Los conceptos en su aparición pública no fueron elegidos al azar: esa será su estrategia de su defensa.