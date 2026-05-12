Irán amenazó con que “no hay alternativa” a su plan para poner fin a la guerra en Oriente Próximo, tras el rechazo de Trump

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/Foto de archivo

Los mimebros del régimen de Irán han afirmado que “no hay otra alternativa” para poner fin a la guerra en Oriente Próximo que no pase por que Estados Unidos acepte la propuesta presentada por Teherán y ha alertado de que cualquier otra opción “no llevará a más que un fracaso tras otro”.

“No hay otra alternativa que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se establecen en la propuesta de 14 puntos”, ha dicho el presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, en referencia a la propuesta iraní, considerada “totalmente inaceptable” por el presidente estadounidense, Donald Trump.

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“Cualquier otro enfoque será totalmente inconcluso; nada más que un fracaso tras otro”, ha sostenido en un mensaje en redes sociales, en el que ha resaltado que “cuanto más procrastinen (las autoridades de Estados Unidos), más pagarán los contribuyentes estadounidenses por ello”.

Los detalles de la propuesta de Irán que han trascendido a los medios incluyen un foco en los esfuerzos para poner fin a la guerra en un plazo de 30 días, con garantías contra futuros ataques, una retirada de las tropas estadounidenses de países en las proximidades de Irán, la descongelación de bienes iraníes, el levantamiento de las sanciones, el pago de reparaciones por parte de Washington y “un nuevo mecanismo” para el estrecho de Ormuz.

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Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

El presidente de EEUU, Donald Trump

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.

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Qalibaf, lanzó este lunes una nueva amenaza contra Estados Unidos y afirmó que las fuerzas armadas de Irán están preparadas para responder ante cualquier acción militar.

“Nuestras fuerzas armadas están listas para responder e infligir una lección ante cualquier agresión”, escribió el dirigente iraní en la red social X. Luego agregó: “Se llevarán una sorpresa”.

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Las declaraciones se conocieron pocas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que el alto el fuego en Medio Oriente atraviesa un momento crítico tras rechazar la última respuesta enviada por Teherán en el marco de las negociaciones para intentar frenar el conflicto regional.

Trump calificó como “TOTALMENTE INACEPTABLE” la contrapropuesta iraní presentada mediante canales diplomáticos y sostuvo que la tregua vigente desde hace más de un mes se encuentra al borde del colapso.

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“El alto el fuego está conectado a soporte vital”, afirmó el mandatario estadounidense durante declaraciones a la prensa en Washington.

La escalada verbal entre ambos países volvió a generar preocupación internacional por el futuro de la estabilidad en el golfo Pérsico y por la situación en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes del planeta para el transporte de petróleo y gas.

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(Con información de Europa Press)