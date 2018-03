En un programa de la cadena Fox Sports para Colombia, Óscar Córdoba no ocultó su malestar por los dichos del ex relator de la campaña de Boca. "Ahí discrepo totalmente con Fantino. Lo conozco, es un amigo y hemos compartido muchas cosas en Argentina y en el mundo Boca. Qué pena, de los que mejor jugaron el partido contra River fue Cardona. Puso dos o tres veces a Fabra de frente al arco. ¿Por qué (Fantino) no habla de su amigo Tevez? ¡Que hable de Tevez! Se la agarraron con Cardona y por qué no habla de Tevez que no hizo ni un solo pase bueno en todo el partido".