CONTRA GUILLERMO BARROS SCHELOTTO

"Hay técnicos de equipos chicos, medianos y grandes. Y es complicado cuando te toca uno de mediano. Uno de equipo chico te hace meter el culo atrás y capaz ganás de contragolpe. Un técnico de equipo grande es Gallardo, que hace jugar las finales como hay que jugarlas. Ramón Díaz, Bianchi. Holan tiene mentalidad de equipo grande. A nosotros nos maneja uno de equipo mediano. Dije que era un aprendiz y lo sostengo. Sigue rompiendo los huevos con Tevez de 9, a Wanchope Ábila no lo pone. ¡Probá, hacé un cambio, mové, dame una señal de que estás vivo como técnico, mostrame, cambiame tácticamente algo. El lugar de Tevez es el de Cardona. Testarudo, soberbio, bancado por periodistas partidarios que le llenaron la cabeza al presidente para que lo traiga. Barros Schelotto es uno de mis ídolos, le debo todo y quiero que me haga ganar la Libertadores, pero no me va a tapar eso lo que tengo para decir de él como técnico".