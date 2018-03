El siguiente capítulo en esta "guerra" inició cuando el relator, sin nombrar al ex deportista, aseveró que tenía problemas para "conjugar los verbos". Díaz utilizó su programa para contestarle. "Me caliento con los cartones que no tienen códigos y son impresentables. Con el que tiene códigos no me voy a calentar jamás. Con cartones que no saben de qué se trata, sí", esbozó.