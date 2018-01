Apoyemos a @manuginobili que merece ir de nuevo al #AllStar y mucho más. #NBAVote Manu Ginobili 🏀🙌

Cada RT es un voto!

//

Let’s all support @manuginobili. He deserves to be in the #AllStar once again, and much more!!

Please RT!!

— Juan M. del Potro (@delpotrojuan) January 14, 2018