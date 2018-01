Cuenta la leyenda que la hoy megaestrella de Hollywood y tres veces nominado al Oscar a mejor actor, conquistador de corazones envidiados, como los de Jennifer Aniston y Angelina Jolie, no tenía como sueño dedicarse a las tablas, sino que lo apasionaba un deporte: el básquet. Pero a los 14 años, cuando era parte del equipo de la secundaria, fue cortado por no dar la talla. Sin embargo, prefirió no abandonar el placer por jugar: armó su propio equipo con amigos, al que bautizó "los rechazados".