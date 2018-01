"Él me dijo que quería que siguiera y que me necesitaba en el equipo. Con todos esos elementos, me di un espacio para pensar bien qué quería hacer realmente. No sentí que él quisiera convencerme; simplemente me dijo lo que pensaba. Incluso sé que si hubiera sido diferente también me lo habría dicho. Si no me quería, casi me era todo más fácil, porque no se me iba a caer ninguna jineta porque no me quisieran. Era 'hasta acá llegué y listo'. Porque no iba a ponerme a explorar la chance de buscar otro equipo", reconoció Ginóbili en su columna en La Nación.