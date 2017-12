"Le quise hacer una broma, ya que en su momento Britez declaró que Colón peleaba el descenso y Unión jugaba por ingresar a la copa. Creo que si Britez tenía una pistola en ese momento me pegaba un tiro; me quería lastimar sí o sí. Me puse a pensar en mis hijos, era un monstruo", declaró el taxista Fernando Roldán en diálogo con Diez en la City, tras acusar al futbolista de haberlo agredido y golpear su auto.