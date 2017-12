La semana pasada, cuando el termómetro marcaba 35 grados a la sombra, Pablo "Bebote" Alvarez decidió que era tiempo de prender el ventilador. Suponía que podía refrescar así su agobiante situación judicial, que lo tiene preso por dos causas vinculadas a Independiente: la extorsión al técnico Ariel Holan y la asociación ilícita en la que está involucrado junto a la cúpula de la barra y al dirigente Noray Nakis. Pero no le funcionó: mañana a primera hora los fiscales Viviana Giorgi y José Luis Juárez pedirán al juez Gabriel Vitale que le confirme la prisión preventiva en este último proceso, agravando aún más su endeble realidad. ¿Por qué si brindo algunos datos sobre su relación con el club no obtendrá beneficio alguno? Simple: porque "Bebote" sólo puso el ventilador de cinco velocidades en uno, dando grageas de lo que sabe como para avisarle al mundo del "Rojo" que el control remoto está en sus manos y de su suerte depende la de varios pesos pesados. Pero al quedarse en amagues, porque si contara todo admitiría sus propios delitos, la Justicia lo seguirá teniendo en el penal de Melchor Romero, en La Plata, desde donde no se vislumbra por ahora la puerta de salida.