Este detallista de cada una de sus acciones también lo es de las palabras. Gallardo no dice lo que la gente quiere escuchar, no disfraza la verdad, explica el partido que todo el mundo vio. Esto no es común en los directores técnicos que por lo general refieren a un encuentro "que nadie vio". Y aunque después de la escandalosa semifinal de la Copa Libertadores en el estadio de Lanús pocos entrenadores hubieran asumido la conferencia de prensa, él lo hizo. Respondió a los dos aspectos dominantes del partido, su indignación por el error de "siete árbitros" actuantes incluyendo el VAR pero también haciendo la autocrítica por la actitud de su equipo en el segundo tiempo. Suele repetir Marcelo Gallardo a sus amigos mas allegados. "nos pueden ganar, pero no llevarnos por delante". En aquella y en todas oportunidades en que habla, pareciera que Marcelo Gallardo es lento al hablar. No es así. Ocurre que él estudió el valor etimológico e interpretativo de cada palabra y trata de armar sus frases de manera clara y armoniosa haciendo coincidir el pensamiento con la verbalización. O sea decir lo que se piensa con valor de entidad.