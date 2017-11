En 1971, a los dos meses de haber ganado el campeonato del mundo, volví a San Javier invitado por el pueblo. Me acompañaron Amílcar Brusa y Norberto Cabrera, que me ayudó para brindar una exhibición en el club Huracán. Quise ver el pasado y de pronto todo se transformó. Me encontré con viejos amigos y en lugar de alegrarme me dio pena, tuve bronca. Nunca supe si era bronca por el tiempo que se fue o porque había aprendido que aquellos años pudieron ser diferentes. No sé, yo dejé un pueblo sin luz, con 4000 habitantes, casas pobres, calles de tierra, silencio de lucha, huellas de carros, cielo limpio, espíritu manso. Recuerdo la estafeta de correos con el mostrador de madera al que acudía la ansiedad de las gentes sin apuro. El boliche en el que paraba mi viejo con sus mesas ya vencida y un olor a alcohol que aturdía. El tren sembrando vida. Las puertas de las casa abiertas. Las siestas bajo el sol despiadado. Las noches sin más ruido que el de las radios –las pocas radios- trayecto el mensaje de un mundo lejano, el de la ciudad o de la gran capital. Veinte años después, al regresar por unas horas vi una ciudad. No porque ahora sean 12000 habitantes, haya asfalto y hasta luz de mercurio, sino porque el tiempo cambió a la gente. Yo no sé si hoy los chicos andarán con hondas llenando las horas de sus días sin preocupaciones ni tampoco si otra Norberta Flores estará ayudando a otra mujer a tener su hijo en un rancho con piso de tierra. La noche que volví hice lo único que podría hacer: ponerme en curda con un par de amigos para no ver el presente. Y en algún mostrador, no sé de qué boliche, ni tampoco con qué vagos, fui recordando parte de aquel tiempo. También escuché lo que dijo la única maestra que tuve en San Javier, Nelly Beatriz Sager de Engler: "Yo me recibí de maestra allá por el 49. En esa época ser maestra en San Javier era un verdadero martirio. No eran clases normales para chicos de 6 ó 7 años. Si usted le cambiaba los trapos que llevaban y les ponía taparrabos, eran los verdaderos indiecitos de las películas. Sucios, descalzos, vagos, malolientes, medios salvajes… Así eran los chicos del año 50 en San Javier. Pero no importaba, era mi vocación y yo me sentía muy feliz de poder ejercer en ese lugar. Era maestra de la escuela Antonio Alsogaray, la número 436, que hoy se llama José de San Martín. Sigo ejerciendo y recuerdo a mis alumnos notables. Monzón se distinguió de los demás por ser el líder de la inconducta, pero un alumno que faltaba poco. Y esto es importante porque cuando llovía, en aquella época, San Javier se transformaba en una gran laguna. Monzón, nadie sabe cómo, se las ingeniaba para llegar a la escuela con sus alpargatitas o zapatillas. No era un buen alumno en aplicación, pero naturalmente inteligente para otras cosas como las matemáticas. Su carácter era indomable: se paraba, se sentaba, nunca estaba quieto. Donde había un lío, allí estaba Monzón. Y ni hablar de los revuelos en los recreos. Pero hay algo más curioso aún. Cuando Carlos se fue de aquí, nadie lo advirtió. Cuando su nombre, veinte años después, fue famoso, comenzamos a buscar en los archivos de la escuela para ver si había quedado algún vestigio del célebre alumno, y, curiosamente, encontramos una libreta de ahorros con un peso. Nunca supimos cómo había logrado ese peso, pero allí estaba, registrado en las hojas amarillentas por el tiempo. Y también encontramos el libro de promociones donde figura su nombre en primero inferior 'A'. Con esfuerzos y por una levantada en los últimos dos meses, Monzón aprobó el primero inferior 'A' pero con esta nota: 'Para su inscripción del próximo año es fundamental que venga su padre a hablar con la directora'.