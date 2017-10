El delantero que brilló en Boca y en Fiorentina, entre otros clubes, levantó la bandera de Lionel Messi. "Tenerlo es jugar con uno más, pero solo no iba a poder llegar a ningún lado; tiene grandes jugadores al lado. Tampoco pensé que Argentina iba a ir al Mundial porque es número puesto. Eso no pasa nunca", señaló. ¿Y si hubiera tenido que votar en los premios The Best, a quién se lo hubiera entregado? "Batigol" no declaró para la tribuna: "Hubiera elegido a Cristiano Ronaldo. Este año sí, porque es una carrera anual". Pero en el mano a mano histórico, no dudó: "Si me decís quién es el mejor, digo Messi".