El entrenador del PSG, Unai Emery, reconoció que Ángel Di María no está contento por no disputar una gran cantidad de partidos en el equipo, poblado de estrellas. Consultado por el episodio donde el argentino no gritó un gol ante el Anderlecht por su posible falta de protagonismo, el DT expresó: "Cuando no juega está triste. Quiere jugar todos los partidos, empezarlos, pero cuando no los comienza, es debido a la competencia y a las actuaciones de los otros".