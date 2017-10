Mucho se habló durante la jornada de la clasificación de que al plantel y al cuerpo técnico no les había gustado mucho la aparición del Brujo Manuel. Sin embargo, Mascherano no dio muestras de fastidio ante la situación: "Respeto cualquier tipo de creencias, no soy quién para dudar de eso. La verdad es que en Ecuador no lo cruzamos, no sabíamos que estaba. Nos enteramos recién en el vestuario". El ex River aceptó que, en la previa del encuentro que cerró las Eliminatorias, por el contexto, bien podría haber solicitado ayuda divina. "En el vestuario después de Perú pensábamos que teníamos un pie y medio afuera de Rusia. Jugamos intranquilos los últimos partidos", confesó. Pero surgió el capitán y figura y el pasaje al Mundial se materializó. "Es imposible sustentar la crítica a Messi. Hay que ser necio para que no te entre el juego de Leo por los ojos", defendió a su amigo.