México

La ventanilla digital unifica el proceso de inversión en México

Ahora las empresas podrán iniciar y dar seguimiento a sus solicitudes en un solo portal, sin importar el lugar donde planeen operar

Guardar
Una inversión histórica en proyectos carreteros y reglas fiscales más claras forman parte de la estrategia revelada, acompañada de mejoras regulatorias en salud y mecanismos rápidos para la aprobación de capital nacional y extranjero. (Foto: Presidencia)
Una inversión histórica en proyectos carreteros y reglas fiscales más claras forman parte de la estrategia revelada, acompañada de mejoras regulatorias en salud y mecanismos rápidos para la aprobación de capital nacional y extranjero. (Foto: Presidencia)

El Gobierno de México ha puesto en marcha una serie de medidas para acelerar la llegada de inversiones privadas. Con este nuevo decreto, las autoridades buscan que los trámites para proyectos de inversión se reduzcan a su mínima expresión, facilitando así el desarrollo económico nacional.

El mecanismo anunciado permite que ciertos proyectos accedan a una autorización inmediata siempre que cumplan con al menos uno de tres criterios: estar ubicados en los llamados Polos del Bienestar, contar con un capital de al menos 2 mil millones de pesos, o pertenecer a sectores estratégicos como la infraestructura tecnológica, la industria textil y de confección, el sector automotriz, los semiconductores, los dispositivos médicos o el farmacéutico.

PUBLICIDAD

ATDT_ventanilla_digital
Busca que los proyectos crezcan sin complicaciones, apoyados por una ventanilla digital y acompañamiento oficial desde el primer paso. FOTO: Gobierno de México

Para quienes preguntan cómo funcionará este nuevo proceso, la clave está en la creación de la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones y su Comité de Inversiones.

Este órgano, conformado por diversas secretarías como Economía, Energía, Medio Ambiente, Hacienda y Crédito Público, Anticorrupción y Buen Gobierno, y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, será el encargado de evaluar y dar luz verde a los proyectos.

PUBLICIDAD

Funcionamiento del nuevo modelo de autorización

La Oficina Presidencial presentará los proyectos ante el Comité de Inversiones, que deberá emitir una resolución en un plazo inferior a treinta días. Si el dictamen es favorable, la entidad responsable expedirá de inmediato la constancia que autoriza el desarrollo de la inversión.

Esta iniciativa también promete acompañar cada proyecto en sus gestiones ante las instancias estatales y municipales. Para ello, se aplicará la Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos, vigente desde julio de 2025, la cual establece un modelo homogéneo de simplificación y digitalización de procesos administrativos en todo el país.

Portal único y digitalización de trámites

La digitalización es otro de los pilares de este plan. El nuevo decreto establece que la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones (inversiones.gob.mx) será el único canal autorizado para la gestión de trámites relacionados con estos proyectos. Así, las empresas podrán iniciar y monitorear sus solicitudes desde un solo portal, independientemente del estado o municipio en el que se desarrollen.

La medida responde a la necesidad de atraer capital privado de manera ágil y transparente, con la meta de eliminar las demoras y trabas que históricamente han frenado el crecimiento de la inversión en México. Con la implementación de este sistema, el gobierno busca garantizar condiciones uniformes, reducir la discrecionalidad y ofrecer certidumbre jurídica a los interesados en desarrollar proyectos de gran escala en los sectores prioritarios del país.

Temas Relacionados

Gobierno de MéxicoEconomíamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Un auto Mercedes y varias cuentas bancarias, esta es la fortuna que declaró Rubén Rocha Moya en Sinaloa

El mandatario sinaloense informó ingresos anuales superiores a los 2.3 millones de pesos y la posesión de bienes muebles e inmuebles

Un auto Mercedes y varias cuentas bancarias, esta es la fortuna que declaró Rubén Rocha Moya en Sinaloa

Medicina privada mexicana logra primer implante de corazón artificial: así es la tecnología que podría ser una alternativa al trasplante

La vida de un paciente cambió gracias a una innovadora cirugía que abrió nuevas esperanzas para quienes enfrentan insuficiencia cardíaca avanzada

Medicina privada mexicana logra primer implante de corazón artificial: así es la tecnología que podría ser una alternativa al trasplante

EN VIVO | Bloqueos en carreteras y accidentes hoy lunes 4 de mayo: protesta de normalistas suma cuatro horas

Mantente informado en tiempo real sobre actualizaciones viales en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras y accidentes hoy lunes 4 de mayo: protesta de normalistas suma cuatro horas

Uber Mujeres llega a México: así podrás solicitar conductoras

Las pasajeras tendrán algunas opciones de reserva en ciertas ciudades

Uber Mujeres llega a México: así podrás solicitar conductoras

Vinculan a proceso a Audias Flores, “El Jardinero”, jefe de plaza del CJNG

El hombre fue detenido como resultado de un operativo de la Semar en Nayarit

Vinculan a proceso a Audias Flores, “El Jardinero”, jefe de plaza del CJNG
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a Audias Flores, “El Jardinero”, jefe de plaza del CJNG

Vinculan a proceso a Audias Flores, “El Jardinero”, jefe de plaza del CJNG

Detienen a cuatro personas con más de una tonelada de marihuana escondida en cajas de huevo

Golpe al CJNG en Colima: detienen a “El Chuky”, presunto jefe de plaza ligado a asesinatos

El Chapo no volverá a México: el juez Brian Cogan niega su extradición y descarta todas sus peticiones legales

FGR cita a declarar a 50 personas tras muerte de agentes estadounidenses en laboratorio clandestino de Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Fey regresa al Auditorio Nacional, escenario donde rompió récord: fecha y precios para ‘Forever 17: The Happy Era’

Fey regresa al Auditorio Nacional, escenario donde rompió récord: fecha y precios para ‘Forever 17: The Happy Era’

Paulina Rubio llega tarde a audiencia donde se definirá el futuro de su hijo con Colate

Exatlón México: quién gana la Súper Villa hoy 4 de mayo

Motel anuncia conciertos en México: ciudades y preventa para los 20 años de ‘Dime Ven’

Beto Cuevas canta tras sismo en CDMX y convierte evacuación en momento viral

DEPORTES

Eduardo Lamazón: el experto en boxeo que le escribía cartas a Julio Cortázar, amaba el tango y los vinos

Eduardo Lamazón: el experto en boxeo que le escribía cartas a Julio Cortázar, amaba el tango y los vinos

Eduardo Lamazón: “El boxeo me encontró a mí, fue accidental”

¡Adiós Lama, Lamita!: muere Eduardo Lamazón, emblemática voz de La Casa del Boxeo

Reportan que Pumas presentará queja por alineación indebida del América ante Comisión Disciplinaria

Chicharito adelanta cuándo dará a conocer su nuevo equipo