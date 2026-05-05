La ventanilla digital unifica el proceso de inversión en México

Una inversión histórica en proyectos carreteros y reglas fiscales más claras forman parte de la estrategia revelada, acompañada de mejoras regulatorias en salud y mecanismos rápidos para la aprobación de capital nacional y extranjero. (Foto: Presidencia)

El Gobierno de México ha puesto en marcha una serie de medidas para acelerar la llegada de inversiones privadas. Con este nuevo decreto, las autoridades buscan que los trámites para proyectos de inversión se reduzcan a su mínima expresión, facilitando así el desarrollo económico nacional.

El mecanismo anunciado permite que ciertos proyectos accedan a una autorización inmediata siempre que cumplan con al menos uno de tres criterios: estar ubicados en los llamados Polos del Bienestar, contar con un capital de al menos 2 mil millones de pesos, o pertenecer a sectores estratégicos como la infraestructura tecnológica, la industria textil y de confección, el sector automotriz, los semiconductores, los dispositivos médicos o el farmacéutico.

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Busca que los proyectos crezcan sin complicaciones, apoyados por una ventanilla digital y acompañamiento oficial desde el primer paso. FOTO: Gobierno de México

Para quienes preguntan cómo funcionará este nuevo proceso, la clave está en la creación de la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones y su Comité de Inversiones.

Este órgano, conformado por diversas secretarías como Economía, Energía, Medio Ambiente, Hacienda y Crédito Público, Anticorrupción y Buen Gobierno, y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, será el encargado de evaluar y dar luz verde a los proyectos.

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Funcionamiento del nuevo modelo de autorización

La Oficina Presidencial presentará los proyectos ante el Comité de Inversiones, que deberá emitir una resolución en un plazo inferior a treinta días. Si el dictamen es favorable, la entidad responsable expedirá de inmediato la constancia que autoriza el desarrollo de la inversión.

Esta iniciativa también promete acompañar cada proyecto en sus gestiones ante las instancias estatales y municipales. Para ello, se aplicará la Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos, vigente desde julio de 2025, la cual establece un modelo homogéneo de simplificación y digitalización de procesos administrativos en todo el país.

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Portal único y digitalización de trámites

La digitalización es otro de los pilares de este plan. El nuevo decreto establece que la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones (inversiones.gob.mx) será el único canal autorizado para la gestión de trámites relacionados con estos proyectos. Así, las empresas podrán iniciar y monitorear sus solicitudes desde un solo portal, independientemente del estado o municipio en el que se desarrollen.

La medida responde a la necesidad de atraer capital privado de manera ágil y transparente, con la meta de eliminar las demoras y trabas que históricamente han frenado el crecimiento de la inversión en México. Con la implementación de este sistema, el gobierno busca garantizar condiciones uniformes, reducir la discrecionalidad y ofrecer certidumbre jurídica a los interesados en desarrollar proyectos de gran escala en los sectores prioritarios del país.

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