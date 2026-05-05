Un auto Mercedes y varias cuentas bancarias, esta es la fortuna que declaró Rubén Rocha Moya en Sinaloa

La declaración patrimonial de Rubén Rocha Moya revela ingresos por más de 2.3 millones de pesos en un contexto de investigación en su contra.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reportó en su declaración patrimonial y de intereses presentada en mayo de 2025 ingresos anuales por más de 2.3 millones de pesos, así como la posesión de un vehículo de lujo, una vivienda y diversas cuentas bancarias.

La información se da a conocer en un contexto de atención pública por investigaciones abiertas en su contra.

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Ingresos del gobernador: salario y pensiones

De acuerdo con el documento entregado a las autoridades de transparencia, Rocha Moya declaró un ingreso neto anual de 2 millones 336 mil 583 pesos.

La mayor parte de estos recursos proviene de su función como titular del Ejecutivo estatal y de pensiones acumuladas a lo largo de su trayectoria laboral.

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Declaración de sus ingresos.

Su salario como gobernador asciende a cerca de 798 mil pesos anuales.

A ello se suman tres pensiones que, en conjunto, representan más de 1.5 millones de pesos al año, lo que eleva sus percepciones mensuales a aproximadamente 194 mil pesos.

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Desglose de ingresos reportados

Sueldo como gobernador de Sinaloa: aproximadamente 798,208 pesos anuales

Pensión de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) : 731,647 pesos anuales

Pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) : 490,626 pesos anuales

Pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): 316,102 pesos anuales

Vehículos declarados: un Mercedes-Benz y un auto por sorteo

En el apartado de bienes muebles, el mandatario informó la posesión de dos vehículos. El primero es un Volkswagen Gol modelo 2017, que obtuvo mediante un sorteo organizado por una empresa privada.

La camioneta Mercedes-Benz de Rubén Rocha Moya destaca como el bien de mayor valor en su declaración patrimonial. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

El segundo es una camioneta Mercedes-Benz GLC modelo 2018, adquirida a través de un crédito y con un valor aproximado de 850 mil pesos.

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Este último representa el activo de mayor valor declarado dentro de su patrimonio en la categoría de bienes muebles.

Bienes inmuebles y patrimonio material

En cuanto a propiedades, Rocha Moya reportó una casa adquirida en 1984 por un monto de 650 mil pesos.

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El inmueble cuenta con una superficie de terreno cercana a los 100 metros cuadrados y una construcción de 155 metros cuadrados.

Asimismo, declaró bienes muebles del hogar —como mobiliario y accesorios— con un valor total estimado en 500 mil pesos, adquiridos en establecimientos comerciales.

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Cuentas bancarias y adeudos

La declaración incluye la existencia de cinco cuentas bancarias en instituciones como Banamex, Banorte y Scotiabank, sin que se especifiquen los montos disponibles en cada una de ellas.

Inversiones de los bancos.

En el rubro de pasivos, el gobernador con licencia reportó un crédito hipotecario vigente con el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) por un monto de 1 millón 410 mil pesos, contratado en 2015.

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También señaló el uso de tarjetas de crédito, aunque sin adeudos pendientes al momento de la declaración.

Investigaciones y separación del cargo de Rocha Moya

La difusión de estos datos coincide con un momento de presión política para Rocha Moya.

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A finales de abril de 2026, autoridades de Estados Unidos lo señalaron por presuntos vínculos con el narcotráfico, específicamente con facciones del Cártel de Sinaloa.

Las investigaciones contra Rubén Rocha Moya se mantienen en etapa inicial, sin determinaciones concluyentes hasta ahora. REUTERS/David Gaspar/File Photo

Posteriormente, el 2 de mayo de 2026 solicitó licencia temporal al cargo con el objetivo de facilitar las investigaciones.

En paralelo, el gobierno federal informó que cuenta con medidas de seguridad otorgadas por instancias federales ante posibles riesgos.

El propio Rocha Moya ha rechazado los señalamientos y ha sostenido que carecen de sustento, mientras que autoridades mexicanas analizan las solicitudes internacionales y desarrollan indagatorias propias.

Trayectoria pública y académica

Antes de asumir la gubernatura en 2021, Rocha Moya tuvo una carrera política y académica.

La trayectoria de Rubén Rocha Moya combina una amplia carrera política con formación académica en el ámbito educativo.(@/OHarfuch)

Se desempeñó como senador de la República, diputado federal, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y funcionario en distintas dependencias públicas.

En el ámbito académico, cuenta con estudios de doctorado en Ciencias, una maestría en Ciencias de la Educación, así como licenciaturas en Educación Primaria y Derecho.

La información contenida en su declaración patrimonial ofrece un panorama de sus ingresos, bienes y obligaciones financieras, en un momento en que su situación política y legal se mantiene en desarrollo.