El delantero comentó cómo tuvo que hacerse cargo de su madre y de sus nueve hermanos gracias a lo que ganaba por ser futbolista, incluso en su etapa de "picados" por plata en el barrio. Luego describió el momento en el que se le descubrió el tumor benigno en su corazón: "No entendía porque yo entrenaba todos los días, nunca había sentido nada. Fue todo muy raro, pero lo tomé con tranquilidad. Lo que me puso mal era que no me aseguraban si iba a volver a jugar al fútbol".