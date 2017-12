-Aproveché como pretexto el Mundial del 78, porque el país estaba cerrado para todos, ningún periodista podía entrar, a excepción de los periodistas deportivos. Me hice pasar por uno y así logré entrar, porque querían usar al Mundial como vidriera para el mundo. Pero me descubrieron cuando llegué, creo que agentes de la SIDE me denunciaron desde París. Me arrestaron en el aeropuerto, pasé dos días en la oficina de la policía ahí y después me liberaron, y pude hacer mi trabajo y publicarlo. Sigue disponible en mi sitio web en francés, se llama "Un hiver en Buenos Aires".