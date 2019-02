-¿Cómo te recibieron los argentinos, en general?

–Yo estoy muy agradecida a este país. A mí en ningún momento me han tratado mal o me han discriminado, no he sufrido ninguna situación de este tipo, algo que sí se ve mucho en Colombia y en Ecuador. No me ha sucedido a mí ni a nadie que yo conozca. Los venezolanos somos bien recibidos. Aparte de mi trabajo de asistente, he trabajado como niñera, otra cosa que jamás creí que iba a hacer.