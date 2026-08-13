Fiscalía de Oaxaca investiga presunto envenenamiento de perros y gatos en Juchitán

Hasta el momento las autoridades no han informado cuándo habrían ocurrido los hechos. (imagen ilustrativa)

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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) abrió una carpeta de investigación por el presunto envenenamiento de perros y gatos en la colonia Simona Robles, en Juchitán de Zaragoza, luego de que fuera presentada una denuncia formal el pasado 12 de agosto de 2026.

El caso involucraría dos hechos distintos: reportes de envenenamiento de animales que datan de mayo de 2026 y una presunta captura masiva de perros callejeros ocurrida el 9 de agosto, días antes de que la denuncia llegara a la Fiscalía. En los hechos estaría involucrada la secretaría de las Mujeres en el estado, Rogelia González Luis, quien ya publicó un mensaje al respecto.

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El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla confirmó la apertura de la carpeta al medio Oaxaca Directo y adelantó que la institución llegará “a las últimas consecuencias”. En el último año, la FGEO aperturó más de 30 carpetas de investigación de oficio por maltrato animal en el estado, y al menos cinco personas fueron detenidas por ese delito.

Vecinos denunciaron el envenenamiento de perros desde mayo de 2026

El 26 de mayo de 2026, un vecino de la colonia Simona Robles escribió en el grupo de WhatsApp de la colonia para denunciar el envenenamiento de perros callejeros. En su mensaje expresó su indignación y advirtió el riesgo que representaba para los niños que jugaban en la calle. Adjuntó una foto de un perro muerto tendido en la tierra y un video de 17 segundos con imágenes de otro animal afectado.

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Denuncia de vecinos en el grupo de Whatsapp de la colonia. Crédito: Redes Sociales

Otros vecinos reaccionaron en el mismo hilo. Una habitante exigió que quien envenenó a los animales recogiera los cuerpos. Otra vecina se sumó al reclamo en los mismos términos. Ninguno de los mensajes señaló a una persona en particular como responsable del envenenamiento.

Estos hechos son anteriores a la presunta captura de animales que se denunció públicamente este mes de agosto.

“Maestra Rogelia” convocó una “redada” contra perros callejeros el domingo previo a la denuncia

En capturas del mismo grupo de WhatsApp de la colonia Simona Robles, difundidas el 11 de agosto por la periodista Sofía Valdivia, aparece una persona registrada en contactos como “Maestra Rogelia” quien convocó a vecinos a capturar perros sueltos.

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En un mensaje enviado a las 11:49 a.m. del domingo 9 de agosto, escribió: “Ya voy a comprar los guantes y el mecate para subir los perros sueltos, para que me ayuden y se vayan resolviendo los temas en nuestra colonia por favor, de una vez antes de regresarme a la ciudad de Oaxaca”.

A las 11:52 a.m. del mismo día, el nombre “Maestra Rogelia” aparece en el grupo con un mensaje eliminado. Minutos después, otro mensaje convocó: “Los espero en 10 minutos por favor”.

Capturas del grupo de la colonia, donde la secretaria de las mujeres de Oaxaca habría encabezado la redada contra los animales. Crédito: Redes Sociales

Al día siguiente, un lunes por la noche, Rogelia escribió en el grupo en respuesta a una vecina que se quejó de la cantidad de perros en la calle: “Buenas noches, ayer domingo encabecé la acción del tema de los perros callejeros, ya no supe si pudieron continuar con la tarea del acuerdo que tuvimos. Si no se hizo será bueno retomarlo”.

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Activistas y organizaciones defensoras de animales identificaron que la persona que escribe como “Maestra Rogelia” es Rogelia González Luis, quien funge como secretaria de las Mujeres del estado de Oaxaca.

González Luis negó haber ordenado una redada y acusó descontextualización

La mañana de este 13 de agosto, Rogelia González Luis publicó en Facebook un mensaje en el que negó los señalamientos. “Eso es completamente falso”, dijo sobre la acusación de haber organizado una redada para envenenar animales. Lamentó que la situación “se haya salido fuera de contexto” y pidió que los hechos sean investigados y sancionados conforme a la ley.

González Luis explicó que el fragmento del chat del domingo 9 de agosto se difundió “de manera descontextualizada”. Sostuvo que esa conversación era sobre organizar una jornada de esterilización para atender responsablemente la presencia de perros en la colonia vecinal, y que relacionar ese intercambio con el envenenamiento previo, omitiendo fechas y contexto, dio origen al señalamiento en su contra.

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Rogelia González Luis afirmó que fueron sacadas de contexto las conversaciones publicadas el pasado domingo 9 de agosto en un grupo de Whatsapp de la colonia. Crédito: Facebook - Rogelia González Luis

La funcionaria se dirigió directamente a quienes publicaron las acusaciones: “Utilizar una causa tan sensible como la protección animal para acusar públicamente a una persona sin elementos que lo sustenten no solo es grave, sino profundamente lamentable”. Les exigió presentar las pruebas correspondientes o rectificar “con el alcance con el que difundieron la información”.

González Luis invocó su trayectoria de más de 30 años como defensora de derechos humanos y servidora pública. “Jamás he ordenado, respaldado ni participado en ningún acto de crueldad animal”, afirmó. También se dirigió en lengua indígena a su comunidad y aseguró que quienes la conocen y han seguido su caminar saben que no sería capaz de cometer una crueldad contra los animales.

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Fiscalía investiga sin considerar cargos ni nombres de funcionarios

Rodríguez Alamilla subrayó ante Oaxaca Directo que la FGEO no orienta sus investigaciones por el nombre o el cargo de las personas involucradas. “Nosotros no nos guiamos por nombres de funcionarios o por actividades particulares que cada uno de ellos tenga, sino más bien si hay una responsabilidad en torno a los hechos”, dijo el fiscal.

Personal especializado de la Fiscalía realiza trabajos de campo para integrar los elementos de prueba. La institución señaló que las diligencias se desarrollan con apego a la ley y que la autoridad ministerial determinará responsabilidades a partir de los datos obtenidos.

En cuanto al historial de detenciones por maltrato animal, Rodríguez Alamilla precisó que en la mayoría de los casos los imputados enfrentaron el proceso en libertad, conforme al tipo penal vigente.

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Defensores de animales pidieron esterilización en lugar de capturas

Organizaciones defensoras de animales lanzaron un llamado a las autoridades municipales de Juchitán para intervenir y verificar el destino de los animales presuntamente capturados el domingo 9 de agosto. La pregunta que circuló entre habitantes de la colonia fue qué ocurrió con los perros y gatos que habrían sido retirados de las calles.

Como alternativa a las acciones de captura, los activistas propusieron campañas permanentes de esterilización y ofrecieron colaborar con vecinos y autoridades para organizar jornadas gratuitas.