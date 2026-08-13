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Álvaro Angulo fuera de peligro tras lesionarse con Pumas en la Leagues Cup

El colombiano ya fue sometido a estudios médicos para descartar alguna lesión de peligro

Álvaro Angulo fuera de peligro tras lesionarse con Pumas en la Leagues Cup (Barbara Perenic-Imagn Images via REUTERS)
Álvaro Angulo fuera de peligro tras lesionarse con Pumas en la Leagues Cup (Barbara Perenic-Imagn Images via REUTERS)
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Pumas quedó eliminado de la Leagues Cup tras no superar la fase de grupos, el conjunto dirigido por Esteban Solari ahora enfrenta un panorama complicado en la Liga MX debido a la baja de Sebastián Córdova por rotura de ligamento cruzado y la lesión de Álvaro Angulo, quien salió de cambio en el partido contra Columbus Crew.

El conjunto universitario ya enfoca su atención en la Liga MX después de quedar eliminados en la primera ronda de la Leagues Cup 2026, torneo en el que no lograron ninguna victoria en los tres partidos disputados y apenas sumaron un punto. Luego de este resultado adverso, el club Universidad Nacional ahora analiza su situación con las lesiones.

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El regreso desde Estados Unidos no solo estuvo marcado por la eliminación, sino también por dos bajas en el plantel universitario. La primera corresponde a Sebastián Córdova, uno de los refuerzos para este semestre, quien quedó fuera del resto del torneo debido a la gravedad de su lesión. La segunda baja afecta a Álvaro Angulo, quien debió abandonar el campo durante el enfrentamiento.

¿Cuánto tiempo estará fuera Álvaro Angulo?

Álvaro Angulo abandonó el campo durante el enfrentamiento ante Columbus Crew el martes 11 de agosto. Según la valoración médica, Angulo podría reincorporarse en un par de semanas, ya que el diagnóstico fue positivo, a diferencia del caso de Córdova.

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El colombiano fue sometido a estudios la tarde del miércoles 12 de agosto y el primer diagnóstico médico fue alentador, pues no sería una lesión de gravedad, por lo que se descartó un peligro mayor. Para la mañana de este jueves 13 de agosto realizaron nuevamente estudios y descartaron alguna ruptura de ligamento, por lo que solo es una lesión muscular; será en cuestión de semanas para que regrese a las canchas, su evolución quedará sujeta a los avances que presente.

Se filtró el parte médico oficial sobre la condición del lateral izquierdo Álvaro Angulo. Según el informe, el jugador colombiano presenta un esguince en la rodilla derecha, lesión que provocará su baja de las canchas por un periodo estimado de tres semanas. La situación, aunque relevante, se encuentra lejos de implicar una gravedad mayor, descartando un daño en los ligamentos. La periodista Adriana Maldonado, quien dio a conocer la noticia directamente desde el predio de Pumas, precisó que la ausencia del defensor será menor a un mes.

El plan de Pumas para suplir las bajas por lesión

Ante las bajas sufridas, el entrenador Esteban Solari ha solicitado a la directiva, encabezada por el vicepresidente deportivo Antonio Sancho, la incorporación de refuerzos, especialmente tras la pérdida de uno de los jugadores clave en el esquema por las lesiones. El mercado de fichajes permanece abierto y el club analiza alternativas para fortalecer la plantilla de cara al resto de la temporada.

La directiva de Pumas analiza alternativas dentro del plantel para suplir la baja de Sebastián Córdova. Las opciones para incorporar refuerzos se encuentran restringidas, dado que el equipo ya cubre el cupo máximo de extranjeros con nueve futbolistas en la plantilla. Esta situación obliga a enfocar la búsqueda en un jugador mexicano, aunque el acceso a un elemento de calidad se dificulta por las limitaciones presupuestarias habituales del Club Universidad y la necesidad de realizar una compra en el mercado local.

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