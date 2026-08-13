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El Departamento de Estado de los EE. UU. reiteró su apoyo al Gobierno De la Espriella para atender emergencia por el terremoto

El gobierno norteamericano reiteró que la seguridad de sus ciudadanos en las zonas afectadas es una prioridad e informó que mantiene canales de comunicación y asistencia consular abiertos de forma permanente

El terremoto ya deja 273 muertos, de acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - crédito Juan David Duque/REUTERS
El terremoto ya deja 273 muertos, de acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - crédito Juan David Duque/REUTERS
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El Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró en la tarde del jueves 13 de agosto de 2026 su respaldo al gobierno de Abelardo de la Espriella tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia en la mañana del 10 de agosto. De acuerdo con cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el sismo deja al menos 273 muertos, 3.894 heridos y al menos 377 desaparecidos.

La Administración Trump continúa apoyando al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella mientras responden al terremoto de esta semana en Colombia. Animamos a las personas interesadas en apoyar los esfuerzos de respuesta al terremoto a revisar estas mejores prácticas sobre cómo ayudar al pueblo colombiano”, expresó la entidad, en la que compartió una serie de indicaciones a sus ciudadanos.

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Departamento de Estado de EE. UU. se pronunció sobre la tragedia en Colombia
Con este mensaje, el Departamento de Estado de EE. UU. se pronunció una vez más sobre la tragedia en Colombia y reiteró su apoyo al Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @statedept/X

Y es que en respuesta a esta tragedia, el gobierno norteamericano inició el despliegue de asistencia humanitaria a través de socios de confianza, sumando un Equipo de Respuesta ante Desastres (DART) y dos equipos técnicos de apoyo para búsqueda y rescate urbano (USAR), que colaboran con la Ungrd para hacer presencia en los puntos considerados críticos, en especial Cali y el Eje Cafetero.

“La seguridad de los estadounidenses es nuestra mayor prioridad”, enfatizó el Departamento de Estado, que en su comunicación indicó que proporciona asistencia consular a ciudadanos estadounidenses afectados y mantiene canales de comunicación abiertos las 24 horas del día; lo anterior, tras conocerse la alerta naranja por posibles víctimas mortales norteamericanas en el país.

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Estados Unidos confirmó asistencia a sus connacionales tras terremoto en Colombia

Según el Departamento de Estado, los ciudadanos que requieran ayuda pueden contactar al +1-202-501-4444, mientras que familiares en suelo americano pueden llamar al +1-888-407-4747 para informarse sobre sus seres queridos en Colombia. A su vez, el organismo recomendó inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (Step) y así mantener al tanto de las alertas.

Sobre las formas de colaboración internacional, el organismo recalcó que “las donaciones económicas a organizaciones de ayuda humanitaria ya establecidas son la forma más eficiente y eficaz de apoyar la respuesta ante desastres”. Aunque advirtió sobre el riesgo de estafas y organizaciones fraudulentas tras desastres naturales, por lo que recomendó siempre “verificar la legitimidad antes de donar”.

Entre las entidades que reciben apoyo financiero público figuran Catholic Relief Services, la Organización Internacional para las Migraciones, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas y World Vision. De esta forma, aclararon que las donaciones en especie deben coordinarse siempre con organizaciones reconocidas y siguiendo trámites logísticos previos, para no obstruir la cadena de suministros.

Para los que tengan dudas de la legalidad del destino de sus recursos, recomendó utilizar los recursos tecnológicos dispuestos por Comisión Federal de Comercio y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro, en pro de asegurar la transparencia de las donaciones, que quieran ser destinadas para contribuir a las víctimas de la catástrofe en Colombia.

En cuanto a la participación del sector privado, Estados Unidos instó a las empresas con capacidades logísticas, tecnológicas o de productos especializados a coordinar sus aportes con los gobiernos y agencias humanitarias, y sugirió el portal de proyectos del Banco Mundial y la Corporación Financiera de Desarrollo de los Estados Unidos como vías para canalizar iniciativas de recuperación y reconstrucción.

“Las empresas con capacidades únicas deben coordinarse con los países anfitriones y las agencias de ayuda para garantizar que sus contribuciones sean adecuadas y eficaces para subsanar las deficiencias en la respuesta y acelerar la recuperación económica a largo plazo”, puntualizó el Departamento de Estado, que no recomendó el voluntariado no especializado en zonas de desastre.

Por último, en lo referente al apoyo a la infancia afectada pidió que esta se canalice de manera exclusiva a través de organizaciones autorizadas. “La mejor manera de ayudar a los niños en situación de crisis es mediante una donación económica a una organización de ayuda y protección infantil ya establecida”, puntualizó esta dependencia, cuyo titular es Marco Rubio; vinculado con Colombia.

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