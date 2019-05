-¿Cómo es la vida afuera del centro, cómo es el trato en general en la calle?

-Hay mucho maltrato, se ve en todos lados, en el banco, en la verdulería, en la farmacia… No te dan el asiento en ningún lado, no te dejan pasar en la fila… Si ven a alguien que no ve bien o no camina bien, entre los empleados dicen "que lo atienda otro". Es discriminación lo que hay. No hay respeto por las personas adultas. Nos tratan con desprecio, es como que no pueden estar con una persona más grande. La gente no escucha, nadie quiere escuchar a "un viejo".