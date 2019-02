Para la funcionaria, se trata de oportunidades de empleo independiente que ayudan a complementar el ingreso de los hogares, no reemplazar el trabajo en relación de independencia. "Suelen ser aprovechados por los jóvenes que buscan un empleo de tiempo parcial, funcionan como puerta de entrada al mercado laboral. En otros casos, son empleos que no requieren alta calificación y ofrecen una oportunidad a personas que de otra manera no podrían tener un empleo formal", asevera Szenkman. "Desde la política pública, tenemos que trabajar para poder aprovechar las oportunidades que brindan estas nuevas modalidades de empleo y, al mismo tiempo, adaptar la regulación y nuestras redes de protección social para resguardar los derechos de los trabajadores y mitigar los riesgos que enfrentan", añade.