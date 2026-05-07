MOE ve difícil una victoria en primera vuelta y alerta por presión armada en elecciones presidenciales

La directora de la MOE aseguró que el escenario electoral actual hace difícil una victoria presidencial en primera vuelta. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A pocas semanas de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advirtió sobre las dificultades de seguridad y transparencia que rodean el proceso electoral, al tiempo que consideró poco probable que la contienda se defina en primera vuelta.

Durante una entrevista concedida a Recap Blu, Barrios aseguró que actualmente el panorama electoral refleja una alta dispersión del voto entre las distintas candidaturas presidenciales, situación que, según explicó, hace difícil que alguno de los aspirantes alcance la mayoría necesaria para ganar de manera anticipada.

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“Nosotros lo vemos muy difícil que hoy gane en primera vuelta”, afirmó la directora de la MOE, quien agregó que, aunque algunas campañas concentran una mayor intención de voto, el número de candidatos sigue fragmentando el electorado.

MOE insiste en la necesidad de fortalecer la confianza electoral

Uno de los principales temas abordados durante la entrevista fue la controversia generada alrededor del software de la Registraduría y las dudas expresadas desde distintos sectores políticos sobre la transparencia del sistema electoral.

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Frente a estas inquietudes, Barrios señaló que la MOE mantiene confianza en las auditorías y revisiones técnicas que se han realizado sobre los diferentes sistemas utilizados en las elecciones.

“La Misión de Observación Electoral está tranquila con las revisiones que se han hecho a los diferentes software de las registradurías”, sostuvo.

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La directora explicó que el modelo electoral colombiano sigue siendo predominantemente manual y aclaró que las plataformas tecnológicas cumplen funciones de consolidación y transmisión de datos.

“El proceso electoral en Colombia es de manera particular un proceso manual. Lo que hace el software es una agregación de datos”, indicó.

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Asimismo, defendió la importancia de mantener espacios técnicos entre las campañas políticas, la Registraduría y organismos de observación nacional e internacional para despejar cualquier duda antes de la jornada electoral.

En ese sentido, propuso la realización de mesas técnicas con participación de entidades como la observación electoral de la Unión Europea, auditorías independientes y organismos de control.

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La MOE aseguró que el software de la Registraduría cuenta con auditorías y controles técnicos, y recordó que el proceso electoral en Colombia sigue siendo principalmente manual. - crédito Registraduría

“Generar dudas produce incertidumbre”: MOE

Barrios también se refirió al impacto que pueden tener las denuncias o sospechas sobre un eventual fraude electoral.

Según afirmó, este tipo de mensajes pueden afectar la confianza ciudadana y generar preocupación en medio del proceso democrático. “Es un mensaje que obviamente genera incertidumbre, preocupación a los ciudadanos”, señaló.

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La directora de la MOE insistió en que todas las campañas deben llegar a las elecciones con garantías suficientes sobre el conteo de votos y la vigilancia institucional del proceso.

“Hay que hacer todos los esfuerzos para que todas las campañas políticas vayan con tranquilidad el día de las elecciones y con la seguridad de que los votos van a ser bien contados”, agregó.

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Diferencias entre preconteo y escrutinio fueron mínimas

Otro de los puntos analizados durante la entrevista fue el comportamiento técnico de las elecciones legislativas realizadas en marzo.

Barrios destacó que las diferencias entre el preconteo y el escrutinio oficial fueron mínimas y no alteraron significativamente la distribución de curules.

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“Estamos hablando del 0,28% de diferencia entre la información del preconteo y los resultados del escrutinio”, explicó.

La directora aclaró que las modificaciones registradas durante los escrutinios responden normalmente a revisiones manuales de formularios y reconteos realizados por jueces y notarios.

Además, enfatizó que ninguna organización política presentó demandas contra los resultados de las elecciones al Congreso.

“No conocemos hasta este momento que ninguna organización política haya demandado los resultados de las elecciones del Congreso de la República”, afirmó.

Para la MOE, esto refleja confianza de los partidos en el sistema electoral colombiano y en los procedimientos de verificación posteriores al preconteo.

La MOE destacó que las diferencias entre el preconteo y el escrutinio fueron mínimas y no modificaron la asignación de curules en las elecciones. - crédito REUTERS/Luisa González

MOE alerta por presión de grupos armados en varias regiones

La directora de la MOE también alertó sobre el impacto que la presencia de grupos armados ilegales está teniendo en el desarrollo de las campañas presidenciales.

Según explicó, en distintas zonas del país se están registrando restricciones al proselitismo político y presiones que afectan la libertad electoral de ciudadanos y candidatos.

“La presencia de grupos armados ilegales no facilita que se pueda hacer proselitismo electoral”, aseguró.

Barrios señaló que en algunos territorios los ciudadanos sienten temor de expresar públicamente sus preferencias políticas debido a las dinámicas de control territorial impuestas por estructuras armadas ilegales.

La directora mencionó afectaciones en departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Arauca, Catatumbo y el Bajo Cauca antioqueño.

Cauca, Valle y Chocó, entre las zonas más críticas

De acuerdo con la MOE, el deterioro de la seguridad en el suroccidente del país representa actualmente una de las principales preocupaciones de cara a las elecciones presidenciales.

“Los departamentos que más nos preocupan en términos de seguridad son precisamente los del suroccidente del país”, afirmó Barrios.

La directora explicó que durante las últimas semanas se ha agravado la situación de orden público en el Cauca y en municipios fronterizos con el Valle del Cauca, como Jamundí.

También alertó sobre confinamientos, restricciones de movilidad y desplazamientos provocados por la presencia de grupos armados en regiones del Pacífico y del departamento del Chocó.

Según indicó, estas afectaciones no recaen únicamente sobre una campaña política en particular.

“No solamente es una afectación que tiene una candidatura, sino además una afectación que tienen los diferentes candidatos para poderse mover”, sostuvo.

La MOE alertó que grupos armados ilegales siguen restringiendo campañas políticas y generando presión sobre los votantes en varias regiones del país. - crédito Colprensa/Manuel Saldarriaga Quintero

MOE advierte subregistro en financiación de campañas

La directora de la MOE también expresó preocupación por el bajo nivel de reporte de ingresos y gastos de campaña en la plataforma Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral.

Barrios aseguró que existe una diferencia considerable entre la actividad visible de las campañas y la información financiera reportada oficialmente. “Hoy tenemos un subregistro muy grande”, afirmó.

Según explicó, aunque algunas campañas ya han registrado créditos e ingresos, todavía no aparecen reflejados numerosos gastos relacionados con publicidad, eventos, propaganda y pauta electoral.

La MOE anunció que continuará realizando seguimientos periódicos durante las próximas semanas para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia financiera en medio de la recta final hacia las elecciones presidenciales.