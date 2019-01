MUJERES Y TECNOLOGÍA

-Sos ingeniera mecatrónica, una disciplina en las que tradicionalmente hubo siempre pocas mujeres… ¿Qué te impulsó a seguir esta carrera?

-Yo siempre supe que quería estudiar Ingeniería, siempre me incliné por una carrera técnica. En el colegio, hice un taller de robótica y me gustó mucho, era buena. Cuando me informé sobre la carrera y su futuro, decidí estudiarla, y fue la mejor decisión que tomé.